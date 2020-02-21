Мировая премьера фильма Номера по одноименной пьесе Олега Сенцова состоялась 18 и 21 февраля в рамках программы специальных показов юбилейного Берлинского кинофестиваля Berlinale Special.

21 февраля гости прошлись по красной дорожке к современному Haus der Berliner Festspiele. Исполнительный директор фестиваля Мариетта Риссенбек открыла мероприятие и подчеркнула важность этого кино и проблем общества, на которые фильм обращает внимание.

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– Это больше, чем просто фильм. Это скорее масштабный проект, акция, связанная с реальным человеком, за которого все киносообщество, и не только оно, болела много лет. Это уже символ свободы человека, свободы творчества, и такой формат, как снятие фильма, находясь незаконно заключенным в тюрьме в коллаборации с другим очень талантливым режиссером, который становится твоими руками, глазами, головой, – это интересно как феномен, – отметила генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич.



















Номера: на Berlinale состоялась премьера фильма Сенцова и Сеитаблаева / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что премьера фильма Номера в Украине запланирована на осень 2020 года.