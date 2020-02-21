Национальный отбор на Евровидение 2020 станет первым главным событием для Украины в музыкальном году.

Организаторы уже объявили состав конкурсантов и жюри, а участники начали представлять свои работы, с которыми планируют покорять сцену Евровидения в Роттердаме.

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Календарь национального отбора на Евровидение 2020 в Украине:

первый полуфинал – 8 февраля;

второй полуфинал – 15 февраля;

финал – 22 февраля.

Музыкальный продюсер – Руслан Квинта, креативный продюсер – Наталья Франчук, ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

В феврале место за судейским столом займут народная артистка Украины Тина Кароль, народный артист Андрей Данилко и продюсер Виталий Дроздов.

Участники нацотбора

Группа [О] – инди-поп группа, обладатели премии Хит года по версии KissFM, частые гости на различных фестивалях, в частности Koktebel Jazz Fest, Белые ночи, Atlas Weekend.

KHAYAT – украинский певец и композитор, выступает в жанре фольктроника. К слову, артист уже соревновался на нацотборе в 2019 году.

Assol – артистка, карьера которой началась еще в детстве.

CLOUDLESS – бойбенд, который стал популярным после саундтрека Між світами для одного из известных сериалов.

GARNA – сольный проект певицы Алены Левашевой, которая самостоятельно пишет песни, а также выступает с Prime Orchestra.

Katya Chilly – известная украинская певица, музыкант и композитор. Екатерина успела записать пять сольных альбомов и дать более 40 сольных концертов в Великобритании.

FO SHO – афроукраинский хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года сестрами Бетти, Мариам и Сиона Ендале. Девушки миксуют треп та хіп хоп.

David Axelrod – известный украинский певец, музыкант и композитор.

Александр Порядинский – певец и композитор, победитель шоу Х-Фактор.

TVORCHI – молодые музыканты из Тернополя, которые создают музыку для всего мира.

GIO – музыкант, работающий в жанре pop-music. Автор и композитор, участник Х-Фактора. Также он выступал с оркестром Lords of The Sound.

Jerry Heil – украинская певица, автор и композитор. Ее песня Охрана, отмена стала чуть ли не главным хитом 2019 года, набрав 14 млн просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.

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KRUTЬ – певица и бандуристка Марина Круть. В своем творчестве девушка сочетает электронный саунд и старинный инструмент.

Элина Иващенко – украинская певица, победительница шоу Х-Фактора, радиоведущая, преподаватель вокала.

Go-A – группа, в своем творчестве сочетает украинский вокал, современные танцевальные биты и африканские барабаны.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – коллаборация группы MOONZOO, которая работает в стиле Sad Dance и американского рэпера F.M.F. Sure.

Песни участников нацотбора (слушать плейлист онлайн)

Порядок выступлений конкурсантов

8 февраля:

Гурт [О] Jerry Heil Katya Chilly KRUTЬ Go-A CLOUDLESS GIO Assol

15 февраля:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure FO SHO Элина Иващенко Александр Порядинский GARNA KHAYAT David Axelrod TVORCHI

Финалисты отбора на Евровидение 2020:

KRUTЬ Jerry Heil GO-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Ранее Факты ICTV писали, где смотреть финал нацотбора на Евровидение 2020, который будет проходить в Киеве 22 февраля в 19.00.

Фото: eurovision