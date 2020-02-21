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Свої: Джамала выпустила новый альбом

Новый альбом украинской певицы Джамалы Свої вышел 21 февраля.

Это шестой студийный альбом певицы. Всего на пластинке 10 композиций и две песни альтернативной версии. Восемь – на украинском языке и две на английском.

Среди музыкантов, которые приняли участие в записи альбома – Alyona Alyona, Jah Khalib, DakhaBrakha, Бумбокс, Pianoboy и другие.

Читайте: Джамала беременна вторым ребенком

Напомним, 7 февраля украинские певицы Джамала и Alyona Alyona презентовали клип на песню Жалі.

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