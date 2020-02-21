Певец Khayat в своем эксклюзивном интервью Фактам ICTV поделился, кому посвящена его песня Call for Love, с которой артист выступит на финале нацотбора Евровидения 2020.

– Эта композиция адресована всем тем, кто забывает о том, что существует любовь, и это – настоящая панацея от стрессов и проблем. Надо помнить, что в мире есть как минимум один человек, который тебя любит. А любовь должна быть взаимной, – признался Khayat.

Он добавил, что главной поддержкой перед финалом является его семья и команда.

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Khayat рассказал, какова его мотивация выступить на Евровидении:

– Мне невероятно хочется, чтобы Украина реабилитировалась и снова получила лидерские позиции на конкурсе. Если прослеживать историю Евровидения – нас уважают, как артистов и музыкантов, так и саму страну. Мы можем приехать и спеть на сцене традиционный украинский фольк, но также нужно заявить о том, что мы – современная страна, которая помнит свою историю. В своей песне мне было важно найти идеальный баланс, где украинский аутентика соединяется с современностью.

Он также поделился, что очень ценит своих фанатов и благодарен им за поддержку.

– Когда я общаюсь со своими поклонниками, я чувствую обмен энергией. Это очень вдохновляет и помогает мне верить в себя.

Певец прокомментировал предложение судьи нацотбора Тины Кароль относительно коллаборации с танцевальной группой Kazaky.

– Я очень уважаю этот коллектив. Но надо помнить, что Kazaky – это не балет, это еще и музыканты. Не знаю, захотят ли они быть просто балетом.

По словам артиста, судьи конкурса оценили его выступление объективно.

– Так как это уже второе мое выступление на сцене национального отбора, я очень старался получить высокий результат. Оценка 7 баллов – это стимул, поскольку она говорит о том, что я могу выступить еще лучше.

Khayat подчеркнул, что его главный конкурент – это волнение перед выступлением.

– Я хочу классно представить свою песню, и удастся ли это сделать – будет зависеть только от меня, – сказал артист.

Ранее Факты ICTV писали, чем запомнилось выступление Khayat на отборе Евровидения 2020.