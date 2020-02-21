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Впервые за 10 лет: Оззи Осборн выпустил новый альбом

Британский рок-музыкант Оззи Осборн выпустил сольный альбом. Предыдущая пластинка артиста Scream вышла в 2010 году. После нее музыкант воссоединился с группой Black Sabbath, чтобы откатать два тура.

Альбом называется Ordinary Man, в него вошли 11 композиций. Среди них сингл спетый вместе с Элтоном Джоном, а также трек It’s a Raid с Post Malone.

Читайте: Группа Mozgi выпустила клип на песню Девчонка

Для Осборна это двенадцатый студийный альбом.

Ранее Факты ICTV писали, что новый альбом украинской певицы Джамалы Свої вышел 21 февраля.

Фото: Dreamstime

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