ВР просит Зеленского присвоить посмертно звание Народный артист Кузьме Скрябину

Депутатское большинство Верховной Рады поддержало запрос к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении посмертно звания Народный артист Украины Андрею Кузьменко.

Автором соответствующего запроса является народный депутат Павел Мельник. Своей инициативой он предлагает внести изменения в указ президента о присвоении почетного звания Народный артист Украины.

– Касательно присвоения почетного звания Народный артист Украины в 2015 году на сайте Президента Украины было зарегистрировано соответствующую петицию. Она набрала необходимое количество голосов в ее поддержку, однако такое звание Андрею Кузьменко присвоено не было. В моем запросе также содержится просьба к Президенту Украины внести изменения в Положение о почетных званиях Украины о возможности присваивать почетные звания посмертно, – заявил Мельник.

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260 народных депутатов поддержали направление запроса к президенту Зеленскому.

Андрей Кузьменко – известный украинский исполнитель, лидер группы Скрябин, который 2 февраля 2015 трагически погиб в результате ДТП на Днепропетровщине.

При странных обстоятельствах его автомобиль столкнулся с молоковозом ГАЗ-53. Андрей Кузьменко погиб на месте.

Напоминаем, Факты ICTV публиковали воспоминания семьи и близких друзей о Кузьме Скрябине.