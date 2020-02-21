Певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева), которая прошла в финал нацотбора на Евровидение 2020, в эксклюзивном интервью Фактам ICTV оценила свое выступление в полуфинале, рассказала о значении этого конкурса для страны, почему не боится конкуренции и что хочет донести своей песней Vegan.

– Отзывы о моей песне от европейцев были очень положительные. Я из-за этого очень переживала. Потому что сейчас люди больше думают не о том, что могут сделать для своей страны, а для всего мира. Это потому, что мы много путешествуем, общаемся в соцсетях, – призналась девушка.

Она также сказала, была ли довольна своим выступлением в первом полуфинале национального отбора:

– Когда выходила на сцену, уже понимала – что-то не то. На один-два процента во мне были сомнения, что это я, что мне нужна вся эта мишура. Я хотела почувствовать масштаб, но не было суперпрофессиональный помощи. Однако это мой опыт, я его приняла, особенно когда почитала конструктивные комментарии.

Яна надеется, что полученный опыт поможет лучше выступить в финале.

По ее словам, для нее очень важно мнение семьи, поэтому первый, кому позвонила после выступления, был папа.

– Родители оценивают все мое творчество, они первые слушатели моих песен, потому что в них мое ощущение народа, моих корне. Я пою, чтобы поднять кому-то настроение, донести какие-то важные темы через простые тексты. Поэтому бурную реакцию на свое выступление я поняла. Я верю в знаки. Мне кажется, что через людей со мной общается сам Бог, – подчеркнула она.

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Певица также рассказала о своем общении с Мариной Круть (KRUTЬ), которая также прошла в финал нацотбора на Евровидение 2020:

– Нас когда-то познакомила с Мариной певица Алина Баш. Мы встретились и втроем пели – души и голоса слились очень хорошо. Сейчас мы редко общаемся, но это очень теплые встречи, потому что она очень светлый человек. Мне очень нравится ее конкурсная песня. Она запоминается. Марине удалось создать хит.

Однако Jerry Heil заверила, что у нее нет ощущения конкуренции.

– Я не считаю, что Евровидение – это конкуренция, битва, что это вообще конкурс. Евровидение – это способ народов обменяться информацией о своих достижениях, о том, что полезного мы можем сделать для всего мира. А сам отбор так называется, потому что отбирают именно ту песню, которая станет важным месседжем – к чему мы пришли в своем развитии. Я считаю, что моя песня является трансляцией меня самой. Также она показывает, насколько прогрессивны мы сейчас, наше молодое поколение, – подытожила певица.

Биографию участницы нацотбора на Евровидение 2020 Jerry Heil читайте на Фактах ICTV. В финале 22 февраля она снова выступит под вторым номером.

Фото: Jerry Heil