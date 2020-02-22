KRUTЬ – украинская певица, исполняющая авторскую музыку в стиле инди-соул с нотами бандуры.
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Певица выступит с этим треком в финале национального отбора на Евровидение 2020, а свой порядковый номера она сможет узнать сразу после второго полуфинала.
О чем говорится в этой песне?
Текст и перевод песни 99 – KRUTЬ
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|99
|99
|This song is for everyone
When you lost and your hope is gone
While your tears put your fear away
It’s okay , just play this game
|Эта песня для всех
Когда ты потерялся и надежда покинула тебя
Пока твои слезы отталкивают твой страх
Все хорошо, продолжай дальше
|Lalalalalala
don’t be shy
fallen one’s
Lalalalalala
Ninety nine
reasons to rise
|Лалалалала
Не стесняйся,
Если упал
Лалалалала
Есть девяносто девять
Причин подняться
|Послухай сестро і брате,
Для печалі нема причин.
Щоб високо літати
Треба набрати розгін.
Бо це твій шлях
Це твоя дорога
Не помиляється той , хто нічого не робить.
В усіх буває, накриває
Та робить нас сильнішими те, що не вбиває.
|Послушай сестра и брат,
Для печали нет причин.
Чтобы высоко летать
Надо набрать разгон.
Потому что это твой путь
Это твоя дорога
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Со всеми бывает, накрывает
И делает нас сильнее то, что не убивает.
|Lalalalalala
don’t be shy
fallen one’s
Lalalalalala
Ninety nine
reasons to rise
|Лалалалала
Не стесняйся,
Если упал
Лалалалала
Есть девяносто девять
Причин подняться
– Часто на пути встречаются падения, но если ты упал один раз, то у тебя есть еще 99 причин подняться и идти дальше к своей мечте, – так KRUTЬ прокомментировала идею своей песни.
Проект KRUTЬ появился в 2018 году.
Тогда Марина Круть (так зовут певицу) выпустила свою дебютную пластинку ARCHE.
Недавно Факты ICTV рассказали, с какой песней на нацотборе Евровидения 2020 выступит дуэт MOONZOO и F.M.F. Sure.
Фото: KRUTЬ