Bonfire Костер

Don’t play with our minds

Don’t play with our hearts, yeah

You’re selling your soul

Just to feel whole yeah Не играйте с нашими мыслями

Не играйте с нашими сердцами, о нет

Вы продаете ваши души

Чтобы почувствовать себя наполненными

Fire on the road

Money, make it rain

Secrets never told

Ooooh

All we feel is pain Пожар на дороге

Деньги, создайте дождь

Тайны никогда не открывались

Оооо

Все, что мы чувствуем – это боль

Chaos then unfolds

We all make mistakes

Listen to that voice

Time to make a change Затем разворачивается хаос

Все мы делаем ошибки

Слушай этот голос

Пришло время что-то изменить

Young is the new law

Give us that new love… Ooh

We’re sitting and waiting

By the bonfire

By the bonfire

(2)

La la la la la Юность – вот новый закон

Дайте нам эту новую любовь… Оу

Мы сидим и ждем

У костра

У костра

(2)

Ла-ла-ла-ла

The longer you look

The lesser you know

Don’t live in the dream

Cause’ you need control Чем дольше всматриваешься

Тем меньше знаешь

Не живи мечтами

Потому что нужен контроль

Cause’ the longer you look

The lesser you know

There’s nothing to show

FIRE Потому что чем дольше всматриваешься

Тем меньше знаешь

Больше нечего показать

ПОЖАР

Fire on the road

Money, make it rain

Secrets never told

Ooooh

All we feel is pain Пожар на дороге

Деньги, создайте дождь

Тайны никогда не открывались

Оооо

Все, что мы чувствуем – это боль

Chaos then unfolds

We all make mistakes

Listen to that voice

Time to make a change Затем разворачивается хаос

Все мы делаем ошибки

Слушай этот голос

Пришло время что-то изменить