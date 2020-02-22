Певец KHAYAT выпустил песню Call for Love, с которой он выступит на нацотборе на Евровидение.

К слову, исполнитель уже принимал участие в нацотборе в 2019 году, но тогда ему не удалось пройти в финал.

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О чем в этом году поэт KHAYAT в своей конкурсной песни – читайте в материале.

Call for Love Призыв к любви Let me hold you tight

Through the day and night

Rolling out of sight. So silent.

I’m for all the sakes

Taking all it takes

Wanna break the walls inside ya Позволь мне крепко тебя обнять

Днем и ночью

Но ты исчезаешь из поля зрения прочь. Так тихо.

Я готов на все

Приму все, что нужно

Потому что хочу сломать стены внутри тебя God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call Бог – это все, что у тебя есть

Позволь мне помочь тебе

Ты не заставишь меня остановиться

Прячется в своем сердце и зовет For love

For love

For love

For love

Call for love

Call for love Для любви

Для любви

Для любви

Для любви

Зов любви

Зов любви Hate me and crave me

Beg me and slave me

Loose and Obtain me

Let me, just let me Ненавидь меня и жажди меня

Проси меня и поработи меня

Отпусти и получи меня

Позволь мне, просто позволь мне God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call Бог – это все, что у тебя есть

Позволь мне помочь тебе

Ты не заставишь меня остановиться

Прячется в своем сердце и зовет For love

For love

For love

For love

Call for love

Call for love Для любви

Для любви

Для любви

для любви

Зов любви

Зов любви God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call Бог – это все, что у тебя есть

Позволь мне помочь тебе

Ты не заставишь меня остановиться

Прячется в своем сердце и зовет For love

For love

For love

For love

And call for love Для любви

Для любви

Для любви

для любви

Зов любви

Зов любви

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Напомним, первый полуфинал отбора состоится 8 февраля, второй – 15 февраля. В финале участники встретятся 22 февраля.

Ранее Факты ICTV публиковали полный список участников национального отбора на Евровидение 2020.