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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Джамала с округлым животиком спела на отборе Евровидения

Украинская певица Джамала, которая в 2016 году победила на песенном конкурсе Евровидение, спела новую песню Жалі в финале национального отбора 2020.

В 2018 году Джамала уже выступала как гостя на сцене национального отбора. Тогда беременна первенцем певица исполнила композицию Крила. 

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Напомним, во время первой попытки попасть на Евровидение в 2011 году Джамала спела песню Smile, однако она не прошла отбор. В 2016 году певица решила во второй раз попробовать свои силы и выбрала более серьезную композицию с названием 1944.

В песне говорится о массовой депортации крымскотатарского народа в Среднюю Азию в 1944 году. Тогда среди 26 конкурсантов представительница Украины набрала наибольшее количество голосов – 534 и  одержала грандиозную победу на Евровидении в Стокгольме.

К слову, недавно певица Джамала сообщила о своей второй беременности.

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