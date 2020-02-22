Украинская певица Джамала, которая в 2016 году победила на песенном конкурсе Евровидение, спела новую песню Жалі в финале национального отбора 2020.

В 2018 году Джамала уже выступала как гостя на сцене национального отбора. Тогда беременна первенцем певица исполнила композицию Крила.

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Напомним, во время первой попытки попасть на Евровидение в 2011 году Джамала спела песню Smile, однако она не прошла отбор. В 2016 году певица решила во второй раз попробовать свои силы и выбрала более серьезную композицию с названием 1944.

В песне говорится о массовой депортации крымскотатарского народа в Среднюю Азию в 1944 году. Тогда среди 26 конкурсантов представительница Украины набрала наибольшее количество голосов – 534 и одержала грандиозную победу на Евровидении в Стокгольме.

К слову, недавно певица Джамала сообщила о своей второй беременности.