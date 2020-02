Группа Gо-A победила в финал национального отбора на Евровидение 2020 и будет бороться на международном песенном конкурсе в Роттердаме.

Gо-A – Соловей

Биография Go-A

Go-A – украинская группа, объединяющая в своем творчестве украинский аутентичный вокал, танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв.

За период существования коллектив успел принять участие во многих фестивалях: Джаз Коктебель, Страна грез, Гогольфест, Ведалайф, Kyiv Open Air, Белые ночи vol2 и другие. Также группа неоднократно выступала за пределами Украины, в частности в Польше, Израиле и Беларуси.

В 2016 году Go-A одержала победу в конкурсе The Best Track in Ukraine, а песня Веснянка попала в ротацию KissFM. Успех на радио принес коллективу номинацию на титул KissFM Открытие года.

В ноябре 2016 года группа презентовала дебютный альбом #Идиназвук, изданный на лейбле Moon Records.

В начале 2017 года Go-A записали рождественский сингл в коллаборации с украинской певицей Katya Chilly.

В 2019 году песня Веснянка попала в Топ-10 iTunes Dance chart в Словакии.

– Мы решили принять участие в национальном отборе на Евровидение 2020, потому что многие наши слушатели не первый год пишут, что хотят, чтобы именно мы представляли Украину на этом конкурсе, ведь наше творчество имеет ярко выраженный почерк уникальной аутентичной украинской культуры, – отмечают в группе.

