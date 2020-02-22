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HBO подтвердил выход нового эпизода сериала Друзья

Актеры сериала Друзья снимутся в специальном эпизоде сериала, который выйдет на стриминговой платформе HBO Max.

Дата выхода новой серии намечена на май 2020 года.

Специальный эпизод будет снят без сценария.

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– Это случилось! – написала Дженнифер Энистон в Instagram.

 

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

В шоу снимутся все исполнители главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

В число продюсеров войдут создатели сериала Дэвид Крэйн и Марта Кауффман.

Ранее все артисты и шоураннеры категорически отрицали возможность съемок 11 сезона Друзей.

Источник: WarnerMedia

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