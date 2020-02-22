Певец David Axelrod, ранее известный как Владимир Ткаченко, во второй раз примет участие в нацотборе на Евровидение. Его дебют на сцене отбора состоялся в 2005 году.

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2020 от Украины онлайн

Сингл HORIZON артист выпустил специально для нацотбора на Евровидение 2020. О чем поется в этой песне?

Текст і переклад пісні HORIZON – David Axelrod

Читайте: Песни участников нацотбора на Евровидение 2020

HORIZON ГОРИЗОНТ All the stars are coming down

to light my way into the night

Now it feels so bright

All the winds are slowing down

to whisper how to find you

Now I got a clue Все звезды спускаются, чтобы осветить мою путешествие ночью

Доброе чувство.

Все ветра утихают, чтобы прошептать как тебя найти –

Теперь у меня есть подсказка And all the waves are so calm

here I am– floating up– to you yeah

tell me baby how to reach you out

Baby there’s so much inside and I cant no longer hide

spread my wings and made me flying

on the clouds I wrote this song И все волны очень спокойные,

Так же на них я плыву к тебе.

Скажи мне, как добраться к тебе –

Столько всего у меня в душе, не могу больше это скрывать.

Дала мне крылья, и я летаю –

И в небе песню эту я написал Never in my life I felt so strong

Ever since you baby came along

Never knew what’s right or what is wrong

You’re my Horizon Никогда в жизни я не чувствовал себя таким сильным,

С тех самых пор, как тебя встретил.

Раньше не понимал, что правильно, а что – нет

Ты – мой Горизонт Used to keep on falling and feel down

But baby it’s all gone – look at me now

I am rising,

You’re my horizon Раньше сбивался и чувствовал себя подавленным,

Но те дни прошли – посмотри на меня сейчас

Я – на подъеме

Ты – мой Горизонт Spread my wings and made me flying

Tell me baby how to reach you out

There’s so much inside baby

And I can’t no longer hide Дала мне крылья, и я летаю.

Скажи мне, как добраться до тебя –

Столько всего у меня в душе, не могу больше это скрывать.

– Я написал HORIZON, когда узнал, что у нас с любимой будет ребенок. Меня переполняли светлые и искренние эмоции – и все они вылились в эту балладу! – комментирует исполнитель.

Впервые под именем Дэвид Аскерольд Владимир Ткаченко выступил в январе 2019 года. Артист пояснил, что теперь это его имя и в паспорте. Сценическую фамилию он взял у своего дедушки.

Во втором полуфинале отбора на Евровидение 2020, который состоится 15 февраля, Дэвид Аскерольд выступит под номером 7.

Фото: David Axelrod (скриншот видео)