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Кто поедет на Евровидение 2020 от Украины

В Украине завершился национальный отбор на Евровидение 2020, по итогам которого стало известно, кто поедет на международный песенный конкурс.

Победителем национального отбора стала группа Go-A, которая теперь будет представлять Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме.

Результаты голосования судей:

  • KRUTЬ – 4
  • Jerry Heil -1
  • Go-A – 6
  • David Axelrod – 2
  • KHAYAT – 5
  • TVORCHI – 3

Результаты голосования зрителей:

  • KRUTЬ – 4
  • Jerry Heil -1
  • Go-A – 6
  • David Axelrod – 2
  • KHAYAT – 5
  • TVORCHI – 3

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Напомним, в 2019 году Украина не принимала участие в международном песенном конкурсе Евровидение. Тогда на нацотборе победила певица Maruv с песней Siren Song, однако в Израиль она так и не поехала.

К слову, многих украинцев тогда возмутил факт, что Украину представлять поедет артистка, которая открыто гастролирует в РФ и не собирается отказываться от этого. После национального отбора последовали юридические процедуры, тогда и оказалось, что права на трек Siren Song принадлежат российскому лейблу, которые не собирается их передавать НОТУ, а затем Европейскому вещателю. Эта процедура стандартная для всех участников конкурса.

Также Maruv отметила, что ее не до конца устраивает контракт с НОТУ.

Остальные участники национального отбора отказались ехать на Евровидение вместо Maruv.

Теперь в соответствии с новыми правилами, участником национального отбора на Евровидение 2020 в Украине может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников нацотбора на Евровидение 2020.

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