Певец KHAYAT в финале нацотбора Евровидения 2020 спел новую композицию Call for Love. Исполнитель уже второй раз принимает участие в нацотборе.

По словам певца, его работа стала большим шагом к разрушению внутренних барьеров как композитора, ведь песня получила новое звучание.

– Я вернулся ради зрителя, – сказал певец о своем возвращении.

Генеральный продюсер радио холдинга ТАВР Медиа Виталий Дроздов сказал, что выступление певца KHAYAT было более качественным чем прошлогодний номер.

– Хороший номер, хорошее выступление. Меня беспокоит одно, на тебя хорошо реагируют подростки, в основном они ценят няшность и кавайность.

Я очень надеюсь, что это беспокойство будет пустым. Удачи вам и будьте осторожны, – подчеркнул он.