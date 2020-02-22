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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

KHAYAT расплакался после выступления на отборе Евровидения

Певец KHAYAT в финале нацотбора Евровидения 2020 спел новую композицию Call for Love. Исполнитель уже второй раз принимает участие в нацотборе.

По словам певца, его работа стала большим шагом к разрушению внутренних барьеров как композитора, ведь песня получила новое звучание.

– Я вернулся ради зрителя, – сказал певец о своем возвращении.

Генеральный продюсер радио холдинга ТАВР Медиа Виталий Дроздов сказал, что выступление певца KHAYAT было более качественным чем прошлогодний номер.

– Хороший номер, хорошее выступление. Меня беспокоит одно, на тебя хорошо реагируют подростки, в основном они ценят няшность и кавайность.

Я очень надеюсь, что это беспокойство будет пустым. Удачи вам и будьте осторожны, – подчеркнул он.

Тина Кароль своим комментарием растрогала певца.

– Ты стал смелее, ты двигался, ты вел публику за собой. Я горжусь, что мы работали вместе. Ты показывает крутой уровень, – сказала Кароль.

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

К слову, во втором полуфинале нацотбора 2020 члены жюри похвалили KHAYAT за песню, но раскритиковали постановку.

Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников нацотбора на Евровидение 2020.

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