Певец KHAYAT в финале нацотбора Евровидения 2020 спел новую композицию Call for Love. Исполнитель уже второй раз принимает участие в нацотборе.
По словам певца, его работа стала большим шагом к разрушению внутренних барьеров как композитора, ведь песня получила новое звучание.
– Я вернулся ради зрителя, – сказал певец о своем возвращении.
Генеральный продюсер радио холдинга ТАВР Медиа Виталий Дроздов сказал, что выступление певца KHAYAT было более качественным чем прошлогодний номер.
– Хороший номер, хорошее выступление. Меня беспокоит одно, на тебя хорошо реагируют подростки, в основном они ценят няшность и кавайность.
Я очень надеюсь, что это беспокойство будет пустым. Удачи вам и будьте осторожны, – подчеркнул он.
Тина Кароль своим комментарием растрогала певца.
– Ты стал смелее, ты двигался, ты вел публику за собой. Я горжусь, что мы работали вместе. Ты показывает крутой уровень, – сказала Кароль.
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К слову, во втором полуфинале нацотбора 2020 члены жюри похвалили KHAYAT за песню, но раскритиковали постановку.
Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников нацотбора на Евровидение 2020.