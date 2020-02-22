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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Коли ховають молодих: Alyona Alyona выпустила новый трек

На официальном Youtube-канале украинской певицы Alyona Alyona появилась новая песня под названием Коли ховають молодих.

Певица рассказала, что ее попросили написать трек посвященный памяти 15 летнего парня Дани Дидика, погибшего во время теракта в 2015 году.

И тогда она вспомнила, как много видела потерь в своей жизни, самыми болезненными среди которых были похороны молодых.

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– Трек Коли ховають молодих – это ода памяти всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и тяжелое, что может видеть мир, – написала под видео Alyona Alyona.

Эта песня должна напоминать о всех людях, чья жизнь закончилась слишком рано.

Ранее Alyona Alyona представила клип на песню Дикі танці, который сняли в стиле популярной серии видеоигр Grand Theft Auto.

Видео: alyona alyona

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