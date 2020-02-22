Квентин Тарантино стал отцом в 56 лет

56-летний режиссер Квентин Тарантино и его 36-летняя жена Даниэла Пик стали родителями.

Пик родила Тарантино сына 22 февраля в одном из госпиталей города Тель-Авив, что в Израиле.

Пока режиссер не подтвердил информацию о рождении ребенка.

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Тарантино и Пик сыграли свадьбу в ноябре 2018 года. Ни режиссер, ни израильская певица не были женаты раньше.

Церемония состоялась в американском городе Лос-Анджелес, однако она проводилась в традиционном еврейском стиле.

Напомним, в августе 2019 года журналисты сообщили о беременности Даниэлы Пик, а незадолго после этого Квентин Тарантино подтвердил эту информацию.

Тогда режиссер рассказывал, что жена на седьмом небе от счастья, а он получает удовольствие только от одного взгляда на нее.

Недавно Тарантино заявил, что рождение ребенка вдохновит его на то, чтобы научиться чему-то новому.

Источник: The Jerusalem Post