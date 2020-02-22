Вокалистка группы Go-A, которая победила в национальном отборе на Евровидение, Екатерина Павленко рассказала, что работала моделью для того, чтобы иметь возможность заниматься музыкой.

Другой участник группы Тарас Шевченко работал в офисе.

Также он рассказал, что сейчас работает в студии звукозаписи, а Катя руководит хором ветеранов.

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– Для того, чтобы заниматься музыкой, нужно брать где-то деньги, потому что заниматься музыкой – это недешево. Я вообще моделью работала. Просто эти все деньги мы пытались собрать. И тогда когда наши друзья шли куда-то тусить или покупали себе какую-то одежду или какие-то там штуки, то мы это все вкладывали в музыку и для нас это было самое важное, – рассказала Павленко.

Ранее Факты ICTV публиковали биографию группы Go-A – представителя Украины на Евровидение 2020, которое пройдет в Роттердаме (Нидерланды).