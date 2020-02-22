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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Самый сексуальный образ Тины Кароль на отборе Евровидения 2020 (ГОЛОСОВАНИЕ)

В Украине проходит финал национального отбора на Евровидение 2020. В составе жюри заседает украинская певица и бывшая участница международного песенного конкурса – Тина Кароль.

Традиционно она поражает публику своими элегантными образами. Для первого полуфинала Кароль выбрала total white образ, появившись на сцене в атласном платье от украинского дизайнера BEVZA.

Во втором полуфинале певица похвасталась черным платьем, которое идеально подчеркивало ее фигуру, а для финала Кароль подготовила нечто особенное – черное платье с глубоким декольте.

Украинская артистка всегда влюбляла в себя зрителей, надевая элегантные наряды, поэтому Факты ICTV подготовили голосования с тремя образами Тины Кароль, чтобы выбрать лучший.

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников нацотбора на Евровидение 2020.

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