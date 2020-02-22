В национальном отборе на Евровидение 2020 одержала победу группа Go-A, которая таким образом получил право представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Go-A – украинская группа, объединяющая в своем творчестве украинский аутентичный вокал, танцевальные биты и африканские барабаны.

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К слову, группа набрала максимальное количество баллов по результатам оценивания жури и голосования зрителей – 12.

Сразу после их выступления Андрей Данилко провозгласил лучшими и своими фаворитами, а Виталий Дроздов отметил, что на сцене была магия.

Ранее Факты ICTV публиковали полные результаты национального отбора на Евровидение 2020.