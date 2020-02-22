Оргкомитет национального отбора на Евровидение 2020 огласил список участников, которые будут соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Первый полуфинал отбора прошел 8 февраля, а второй – 15 февраля. Финал состоится 22 февраля.

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2020 от Украины онлайн

Факты ICTV предлагают ознакомится со всеми песнями участников национального отбора на Евровидение 2020 в Украине.

Assol – Save it

Cloudless – Drown me down

Fo Sho – BLCK SQR

Garna – Who we are?

GIO – Feeling so lost

Go-A – Соловей (финалисты)

Jerry Heil – Vegan (финалистка)

MoonZoo – Maze

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TVORCHI – Bonfire (финалисты)

Александр Порядинский – Savior

Группа [О] – Там, куди я йду

Дэвид Аксельрод – Horizon (финалист)

Катя Chilly

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KRUTЬ — 99 (финалистка)

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Элина Иващенко – Get up

KHAYAT – Call for love (финалист)

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15 февраля прошел второй полуфинал отбора на Евровидение 2020, в котором выступили восемь участников. По результатам зрительского и судейского голосования дальше прошли три конкурсанта. Полный список финалистов отбора на Евровидение 2020 выглядит так: KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI.