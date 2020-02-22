Оргкомитет национального отбора на Евровидение 2020 огласил список участников, которые будут соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.
Первый полуфинал отбора прошел 8 февраля, а второй – 15 февраля. Финал состоится 22 февраля.
Читайте: Финал отбора на Евровидение 2020 от Украины онлайн
Факты ICTV предлагают ознакомится со всеми песнями участников национального отбора на Евровидение 2020 в Украине.
Assol – Save it
Cloudless – Drown me down
Fo Sho – BLCK SQR
Garna – Who we are?
GIO – Feeling so lost
Go-A – Соловей (финалисты)
Jerry Heil – Vegan (финалистка)
MoonZoo – Maze
TVORCHI – Bonfire (финалисты)
Александр Порядинский – Savior
Группа [О] – Там, куди я йду
Дэвид Аксельрод – Horizon (финалист)
Катя Chilly
KRUTЬ — 99 (финалистка)
Элина Иващенко – Get up
KHAYAT – Call for love (финалист)
15 февраля прошел второй полуфинал отбора на Евровидение 2020, в котором выступили восемь участников. По результатам зрительского и судейского голосования дальше прошли три конкурсанта. Полный список финалистов отбора на Евровидение 2020 выглядит так: KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI.