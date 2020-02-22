22 февраля в эфире финальной части национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020, выступила легендарная звезда украинской эстрады Верка Сердючка.

Со словами, Притула, вызывай пожарку артистка открыла своим выступлением прямой эфир национального отбора, спев попурри.

Сначала Сердючка спела песню Dancing Lasha Tumbai, затем исполнила кусочек композиции А я не знаю почему, а ты мне нравишься. Третьей стала песня Make It Rain Champagne.

Верка Сердючка и мама выпили на сцене шампанское и пожелали участникам национального отбора успеха!

На вопрос Сергея Притулы, почему Верка Сердючка не едет на Евровидение, она ответила:

– Верка хочет – Данилко протестует.

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

View this post on Instagram @v_serduchka відкриває фінал національного відбору🔥 A post shared by Eurovision Ukraine (@eurovision.ua) on Feb 22, 2020 at 9:08am PST

Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников нацотбора на Евровидение 2020.