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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Притула, вызывай пожарку! Сердючка открыла финал отбора на Евровидения

22 февраля в эфире финальной части национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020, выступила легендарная звезда украинской эстрады Верка Сердючка.

Со словами, Притула, вызывай пожарку артистка открыла своим выступлением прямой эфир национального отбора, спев попурри.

Сначала Сердючка спела песню Dancing Lasha Tumbai, затем исполнила кусочек композиции А я не знаю почему, а ты мне нравишься. Третьей стала песня Make It Rain Champagne.

Верка Сердючка и мама выпили на сцене шампанское и пожелали участникам национального отбора успеха!

На вопрос Сергея Притулы, почему Верка Сердючка не едет на Евровидение, она ответила:

– Верка хочет – Данилко протестует.

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

 

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@v_serduchka відкриває фінал національного відбору🔥

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Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников нацотбора на Евровидение 2020.

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