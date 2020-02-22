Группа Go-A выпустила песню Соловей, с которой выступит на отборе на Евровидение.

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Группа выступит в финале отбора на Евровидение 2020, который состоится 22 февраля. Однако под каким именно номер мы сможем увидеть их выступление, можно будет узнать сразу после второго полуфинала во время жеребьевки.

Текст песни Соловей – Go-A

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину.

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок,

Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша

Із-за гаю поспіша,

А до мене Ванюша

Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся

Я з тобою люблюся,

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

Якби я того не знала,

Я б з тобою не гуляла.

Не ходила долину,

Не ламала б калину.

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся,

А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

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В составе жюри нынешнего отбора – Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов.

А тем временем Факты ICTV запустили голосование, чтобы узнать, кого из участников наши читатели хотят отправить на Евровидение 2020 от Украины.

Фото: GoAbandoriginal