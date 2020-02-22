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Тина Кароль обнажила талию в дерзком образе на отборе на Евровидение

Для финала национального отбора на Евровидение 2020 судья шоу, певица Тина Кароль выбрала элегантное, черное платье.

Пикантности образу добавляют тонкие бретели на нем и выточки на талии.

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Кроме того, наверное, главным украшением является пышный бюст певицы, который она часто демонстрирует в платьях с глубоким декольте.

Образ Тины Кароль на финале национального отбора на Евровидение 2020

Ранее Факты ICTV публиковали песни всех участников нацотбора на Евровидение 2020.

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