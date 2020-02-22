KRUTЬ – украинская певица, исполняющая авторскую музыку в стиле инди-соул с нотами бандуры. В финале нацотбора на Евровидение артистка выступила первой, спев для зрителей композицию 99.

Все иностранцы восхищаются звучанием украинской бандуры и спрашивают у певицы как называется этот музыкальный инструмент. О бандуре KRUTЬ говорит, что этот инструмент поет об Украине, поэтому она хочет представлять нашу страну в финале Евровидения.

В финале певица впервые исполнила песню стоя, потому что в предыдущих номерах она пела сидя.

Судьи отметили, что такое исполнение песни было более интересным и дало исполнительницы больше свободы. Тина Кароль похвалила певицу за такое нежное исполнение.

– Я разделю это выступление на два. Вы очень целостный человек, вы очень нужны нашей молодежи и обществу. Сегодня я вижу на сцене настоящую украинку, музыканта. И мне кажется, пройдет время, и вы для украинской музыки сделаете что-то огромное. Мы не просто так в вас здесь влюбляемся. Сегодня было все идеально, – сказала Кароль.

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Двуязычную песню 99 Марина Круть написала специально для участия в нацотбора Евровидение-2020. Ее композиция это личная история певицы, которая на самом деле обо всех.

– Часто на пути встречаются падения, и если ты упал один раз, то имеешь 99 причин подняться и идти дальше к своей цели, – говорит KRUTЬ.

В полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 она набрала наибольшее количество баллов – 16.

Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников нацотбора на Евровидение 2020.