Группа Go-A в финале нацотбора на Евровидение 2020 спела песню Соловей. Творчество группы – это микс украинского народного вокала, современных танцевальных битов, африканских барабанов и мощного гитарного драйва.

Песня о том, что наша жизнь полна разного опыта, не всегда приятного, но в любой ситуации нужно вооружаться оптимизмом.

После исполнения песни Соловей Данилко признался, что эта группа является его фаворитом серез всех участников.

– Хочу сказать правду – я считаю (я серьезно), вы лучшие! С первого полуфинала вы для меня фавориты. Украина так раньше не была представлена никогда. При том, что это не моя музыка, но я сижу и получаю удовольствие. И образ странненький, как я люблю, – сказал Андрей Данилко.

Свою приверженность выразила и Тина Кароль.

– Вы сегодня разорвали зал. Еще никому так не аплодировали! Сегодня вы на этой сцене расцвели. У вас нереальный голос и вокал. Когда вы звучите, в вашем голосе поют все наши поколения. Вы совсем не стандарт. На нацотборе выявляетесь темной лошадкой, – отметила певица.

Дроздов сказал, что это выступление было магией на сцене.

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