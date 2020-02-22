Отбор на Евровидение 2020: результаты голосования в финале

В Украине отгремел финал национального отбора на Евровидение 2020, по результатам которого мы узнали, кто именно поедет представлять нашу страну на международном песенном конкурсе в Роттердаме (Нидерланды).
Во время прямого эфира свои композиции и конкурсные номера представили шесть финалистов: GO-A, TVORCHI, KHAYAT, KRUTЬ, David Axelrod и Jerry Heil.
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Судьи Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов наибольшее количество баллов отдали KHAYAT, KRUTЬ, GO-A.
К слову, ведущий Сергей Притула отметил, что судьи были практически одноголосные в своих оценках участникам.
|№
|Учасник
|Судді
|Глядачі
|Всього
|1
|KRUTЬ
|5
|2
|Jerry Heil
|1
|3
|GO-A
|6
|4
|David Axelrod
|3
|5
|KHAYAT
|4
|6
|TVORCHI
|2
Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников нацотбора на Евровидение 2020.