Отбор на Евровидение 2020: результаты голосования в финале

В Украине отгремел финал национального отбора на Евровидение 2020, по результатам которого мы узнали, кто именно поедет представлять нашу страну на международном песенном конкурсе в Роттердаме (Нидерланды).

Во время прямого эфира свои композиции и конкурсные номера представили шесть финалистов: GO-A, TVORCHI, KHAYAT, KRUTЬ, David Axelrod и Jerry Heil.

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Судьи Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов наибольшее количество баллов отдали KHAYAT, KRUTЬ, GO-A.

К слову, ведущий Сергей Притула отметил, что судьи были практически одноголосные в своих оценках участникам.

№ Учасник Судді Глядачі Всього 1 KRUTЬ 5 2 Jerry Heil 1 3 GO-A 6 4 David Axelrod 3 5 KHAYAT 4 6 TVORCHI 2

Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников нацотбора на Евровидение 2020.