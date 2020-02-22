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Отбор на Евровидение 2020: как прошел финал

В Украине прошел финал национального отбора на Евровидение 2020.

За судейским столом заседали Тина Кароль, Виталий Дроздов и Андрей Данилко, а ведущим вечера был Сергей Притула.

В третьем прямом эфире свои конкурсные номера представили GO-A, TVORCHI, KHAYAT, KRUTЬ, David Axelrod и Jerry Heil.

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

KRUTЬ — 99

Jerry Heil – Vegan

Go-A – Соловей

David Axelrod – Horizon

KHAYAT – Call for love

TVORCHI – Bonfire

Ранее Факты ICTV публиковали песни всех участников нацотбора на Евровидение 2020.

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