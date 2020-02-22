PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Вільна! Тина Кароль разделась в финале отбора на Евровидение

Гостевым исполнителем в финале национального отбора на Евровидение 2020 стала Тина Кароль.

К слову, певица заседает за судейским столом конкурса, а ее коллегами за ним являются Виталий Дроздов и Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки открывал финал нацотбора.

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Тина Кароль в стильном мужском костюме оверсайз спела песню Вільна, а затем разделась до боди и плавно перешла к треку Ніжно.

Песня Вільна, которую Тина записала вместе фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной, стала официальным саундтреком к фильму Отверженная.

Кроме того, Тина Кароль в 2006 году представляла Украину на Евровидение, которое проходило в Афинах (Греция). Тогда певица исполняла композицию Show Me Your Love и заняла 7 место.

Ранее Факты ICTV публиковали песни всех участников нацотбора на Евровидение 2020.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка