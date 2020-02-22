Гостевым исполнителем в финале национального отбора на Евровидение 2020 стала Тина Кароль.

К слову, певица заседает за судейским столом конкурса, а ее коллегами за ним являются Виталий Дроздов и Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки открывал финал нацотбора.

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Тина Кароль в стильном мужском костюме оверсайз спела песню Вільна, а затем разделась до боди и плавно перешла к треку Ніжно.

Песня Вільна, которую Тина записала вместе фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной, стала официальным саундтреком к фильму Отверженная.

Кроме того, Тина Кароль в 2006 году представляла Украину на Евровидение, которое проходило в Афинах (Греция). Тогда певица исполняла композицию Show Me Your Love и заняла 7 место.

Ранее Факты ICTV публиковали песни всех участников нацотбора на Евровидение 2020.