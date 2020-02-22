На официальном YouTube-канале группы TVORCHI появился клип на песню Bonfire.

С этой песней группа прошел в финал Нацотбора на Евровидение 2020.

Треку Bonfire понадобилось меньше недели для того, чтобы занять первое место в таких чертах как Google Play, YouTube Music, ITunes Music.

– Bonfire – это огонь борьбы за то, во что ты веришь! Если в лирик-видео основной акцент был на вопросах экологии, то это видео – о победе над собой, – говорится в описании к клипу.

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В клипе можно увидеть три сюжетные линии, которые рассказывают о борьбе с собой.

Ведь люди всегда борются с собой, чтобы в итоге стать лучше.

Факты ICTV также предлагают ознакомиться с текстом и переводом песни Bonfire от группы TVORCHI.

Видео: TVORCHI