В финале национального отбора на Евровидение под шестым номером выступили TVORCHI с песней Bonfire.
К финалу солист группы Джеффри даже перекрасился в платинового блондина, однако номер не претерпел кардинальных изменений, если сравнивать со вторым полуфиналом.
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Джеффри решил остаться в Украине с любимой женщиной Натальей и продолжить заниматься музыкой. Хотя ранее он планировал вернуться на родину, чтобы работать фармацевтом.
– Вы будущее украинской музыки. Однако вокал был еще хуже, чем неделю назад во втором полуфинале. Я был разочарован. Я пожелаю вам хорошего пути, чтобы в дальнейшем такое не повторялось, – отметил виталий Дроздов.
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. песни всех участников нацотбора на Евровидение 2020
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