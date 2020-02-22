В финале национального отбора на Евровидение под шестым номером выступили TVORCHI с песней Bonfire.

К финалу солист группы Джеффри даже перекрасился в платинового блондина, однако номер не претерпел кардинальных изменений, если сравнивать со вторым полуфиналом.

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Джеффри решил остаться в Украине с любимой женщиной Натальей и продолжить заниматься музыкой. Хотя ранее он планировал вернуться на родину, чтобы работать фармацевтом.

– Вы будущее украинской музыки. Однако вокал был еще хуже, чем неделю назад во втором полуфинале. Я был разочарован. Я пожелаю вам хорошего пути, чтобы в дальнейшем такое не повторялось, – отметил виталий Дроздов.

Ранее Факты ICTV публиковали песни всех участников нацотбора на Евровидение 2020.