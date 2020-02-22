В финале национального отбора на Евровидение 2020 под четвертым номером выступил David Axelrod с песней Horizon.

Певец отказался от идеи использовать образы ангелов, которые были во втором полуфинале.

Вместо этого бэк-вокалисты предстали в длинных тотально черных одеяниях.

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– Моя песня – о любви, саундтрек любви. Если вы хотите, чтобы Украина была достойно представлена на Евровидении в 2020 году мощным мужчиной, то голосуйте за меня, – заявил David Axelrod.

Тина Кароль отметила одобрительными отзывами выступление артиста в финале и отметила, что поражена таким перевоплощением.

– Я поражена, что всего за два дня можно так мобилизоваться всей командой и сделать настолько невероятное перевоплощение. Детализация в костюмах, превращение в глазах, в энергетике. Ты рвешь за свою любовь, она твоя. Я бы вышла замуж за тебя, – заявила Тина Кароль.

Ранее Факты ICTV публиковали песни всех участников нацотбора на Евровидение 2020, которые они представили во время двух полуфиналов шоу.