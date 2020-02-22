Первый полуфинал национального отбора стартует 8 февраля в 19.00. По результатам голосования зрителей и оценок судей определятся три финалиста. Стоит отметить, что если несколько артистов наберут одинаковое количество баллов, то отдадут предпочтение тому, кто набрал больше голосов зрителей.
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Голосовать на отборе на Евровидение 2020 можно при помощи СМС с порядковым номером конкурсанта на номер 7766. Порядок, в котором участники нацотбора выступают – это и есть код для голосования.
Также бесплатно проголосовать можно при помощи мобильного приложения Телепортал.
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К слову, засчитывается за одного участника только одно SMS с одного номера или один голос в приложении.
Список участников первого полуфинала:
- Группа [О]
- Jerry Heil
- Katya Chilly
- Krutь
- Go-A
- Cloudless
- Gio
- Assol
Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников нацотбора на Евровидение 2020, с которыми конкурсанты соревнуются за поездку на международный песенный конкурс в Роттердам.