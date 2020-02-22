Группа Go-A с песней Соловей будут представлять Украину на конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме.

Музыканты получили максимальные шесть баллов от жюри и от зрителей.

Go-A – украинская електрофолк-группа в составе Екатерины Павленко (вокал), Тараса Шевченко (мультиинструменталист), Игоря Диденчука (свирельщик) и Иван Григоряка (гитарист).

Группа объединяет украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв.

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Комментируя свою победу певцы сказали, что благодарны каждому человеку в селе или городе за то, что они голосовали за группу.

– Мы очень благодарны за то, что вы за нас голосовали. Заниматься музыкой – это самое большое счастье в нашей жизни. И если у нас появится больше времени и возможности делать музыку – это для нас будет большое счастье. Теперь у нас будет больше сил работать над собой, потому что нас слышат, – сказала солист группы Go-A.

Певица отметила, что теперь они своим творчеством должны отблагодарить зрителей за большое доверие представлять Украину в Нидерландах.

– Я бы заехала в каждые городок и село, чтобы поблагодарить всех, – наголсила солист Go-A.

Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников нацотбора на Евровидение 2020.