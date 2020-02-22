Финал национального отбора на Евровидение 2020 отметился не только яркими выступлениями конкурсантов и слезами радости победителей группы GO-A, но и юмористическим противостоянием ведущего Сергей Притулы и судьи конкурса Андрея Данилки.

Прямой эфир открывал Данилко в образе Верки Сердючки, во время которого спел попурри.

После выступления Притула объявил ее, как царицу украинского шоу-бизнеса.

– Простите, платье расстегнулось, хорошо, что я одела подгузник, – сходу отрезала Верка Сердючка.

Потом Сергей Притула поинтересовался, почему Верка не хочет поехать еще раз на Евровидение.

– Нет! Вона хочет, хочет, но Данилко протестует. Я не против, но пускай и другие выиграют, – заявила Сердючка.

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После выступления Jerry Heil отметила, что не давала интервью, потому что очень близко к сердцу восприняла комментарии людей в сети. Кроме того, именно благодаря им она изменила номер полностью для финала, сделав его проще.

После комментария Данилко, что теперь номер не подходит под песню, Притула заявил: Яна не слушай никого, кроме женщины, которая позорит образ украинской женщины, обращаясь к Верке Сердючке.

Когда судьи комментировали выступление David Axelrod, то Тине Кароль настолько понравилось признание в любви певца, что она не против бы выйти замуж за него.

– В этот момент где-то головой разбил экран один Dan Balan, – заявил Притула.

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