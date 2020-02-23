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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Псевдоэтно с жестокой мавкой: сеть о победителе нацотбора Евровидения 2020

В сети развернулась дискуссия о том, достойна ли группа Go-A представлять Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме.

В частности, у фронтмена группы Антитела, молодежного посла UNICEF в Украине Тараса Тополи победитель национального отбора на Евровидение 2020 вызывает беспокойство.

– Абсолютно чужеродная эстетика. Антитела никогда не отказывали себе в возможности быть честными. То, что нам пытаются впарить как этно, на самом самом деле не наше! Не родное! Это хорошо исполено. Это профессионально. Это красиво. Но… Вот эта песня о Ванюше, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантських зиккуратов – это псевдоетно, – считает он.

Немало претензий именно к этому куплету с Ванюшей.

– Впечатление, что его искусственно добавили, вероятно, чтобы вызвать симпатию у русскоязычной аудитории, – отмечает Неля Втерковская.

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Однако немало и положительных отзывов.

– Впечатляет абсолютно неземной, эльфийский профиль солистки: такая, знаете, жестокая мавка, Галадриэль для непокоренных. Ни грамма жалости к врагам – и нос, и уши, и пальцы, – пишет Андрей Алехин.

Многим внешне солистка напомнила Патрисию Каас – “но более жесткий вариант”.

– Нормальная такая эльфийка и песня такая, как заговор. Мне понравилось. Я не люблю такой стиль, но эта песня зашла с первого раза, – пишут в комментариях.

Напомним, 22 февраля победителем национального отбора на Евровидение 2020 стала группа Go-A, которая теперь будет представлять Украину на конкурсе в Роттердаме.

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