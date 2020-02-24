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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Джонни Депп вышел на красную дорожку Берлинале 2020 в дырявой шляпе

В программу Специальных показов кинофестиваля Берлинале вошел фильм с Джонни Деппом и Биллом Найи Минамата.

Голливудский актер Депп появился на красной дорожке в черном костюме и необычный шляпе, которая истертая до дыр.

Джонни Депп

Фильм Минамата основан на реальной истории о корпорации, ответственной за отравление ртутью местных жителей в 1971 году.

Читайте: Джонни Деппа избивала бывшая супруга – в СМИ появились доказательства

Депп играет фотографа, который отправляется в японскую деревушку Минамата, а Найи играет руководителя крупной корпорации и издателя.

Ранее Факты ICTV писали, что 20-летняя дочь голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз появилась на публике в прозрачном платье без белья.

Фото: Getty Images

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