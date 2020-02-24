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MARUV разозлила подписчиков поздравлением на 23 февраля

Певица MARUV в Instagram поздравила мужчин на 23 февраля, чем вызвала гнев в сети.

С каким именно праздником она поздравляет мужчин, певица не уточнила.

– Праздников не бывает мало, поэтому с праздником, дорогие мужчины!

 

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Праздников не бывает мало так что с праздником дорогие мужчины😉

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

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Ее пост уже вызвал споры в сети.

– В Украине такой праздник не празднуют!!

Ты с какой страны??? Какой праздник? – пишут пользователи.

Однако некоторые поддержали такое подразделение певицы.

– Уффффф!!!… Это именно то, что я хотел себе на 23-е.

Благодарю, дорогая! Хотел бы я такой подарок!

К слову, народный депутат Илья Кива поздравил мужчин с 23 февраля, хотя в Украине День Советской армии не празднуют, начиная с 2014 года.

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