MARUV разозлила подписчиков поздравлением на 23 февраля

Певица MARUV в Instagram поздравила мужчин на 23 февраля, чем вызвала гнев в сети.
С каким именно праздником она поздравляет мужчин, певица не уточнила.
– Праздников не бывает мало, поэтому с праздником, дорогие мужчины!
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Праздников не бывает мало так что с праздником дорогие мужчины😉
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Ее пост уже вызвал споры в сети.
– В Украине такой праздник не празднуют!!
Ты с какой страны??? Какой праздник? – пишут пользователи.
Однако некоторые поддержали такое подразделение певицы.
– Уффффф!!!… Это именно то, что я хотел себе на 23-е.
Благодарю, дорогая! Хотел бы я такой подарок!
К слову, народный депутат Илья Кива поздравил мужчин с 23 февраля, хотя в Украине День Советской армии не празднуют, начиная с 2014 года.