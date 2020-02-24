MARUV разозлила подписчиков поздравлением на 23 февраля

Певица MARUV в Instagram поздравила мужчин на 23 февраля, чем вызвала гнев в сети.

С каким именно праздником она поздравляет мужчин, певица не уточнила.

– Праздников не бывает мало, поэтому с праздником, дорогие мужчины!

Публикация от MARUV (@maruvofficial) 23 Фев 2020 в 9:39 PST

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Ее пост уже вызвал споры в сети.

Ты с какой страны??? Какой праздник? – пишут пользователи.

– В Украине такой праздник не празднуют!!

Однако некоторые поддержали такое подразделение певицы.

– Уффффф!!!… Это именно то, что я хотел себе на 23-е.

Благодарю, дорогая! Хотел бы я такой подарок!