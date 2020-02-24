PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Прогноз букмекеров на Евровидение 2020: лидеры и на каком месте Украина

Согласно прогнозам букмекеров, победителем Евровидения 2020, вероятнее всего, станет представитель Литвы.

Букмекеры считают что шанс на победу в песенном конкурсе Евровидение 2020 у группы The Roop составляет 13%. Они исполнят песню On Fire.

Второе и третье место прогнозируют представителям Италии и Румынии соответственно. Их шанс на победу составляет 6%.

Читайте: Притула vs Данилко. У кого самые острые шутки на отборе на Евровидение

На данный момент Украина занимает 18 место в международном прогнозе букмекеров с шансом победить в 2%.

Однако до финала Нацотбора на Евровидение 2020 букмекеры прогнозировали Украине 22 место, а после объявления представителя позицию нашей страны в рейтинге подняли.

Напомним, в финале Нацотбора на Евровидение 2020 победила группа Go-A с песней Соловей. Она получила наивысший бал от судей и зрителей.

Теперь Go-A будет представлять Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме.

Источник: Eurovision World

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка