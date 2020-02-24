Согласно прогнозам букмекеров, победителем Евровидения 2020, вероятнее всего, станет представитель Литвы.

Букмекеры считают что шанс на победу в песенном конкурсе Евровидение 2020 у группы The Roop составляет 13%. Они исполнят песню On Fire.

Второе и третье место прогнозируют представителям Италии и Румынии соответственно. Их шанс на победу составляет 6%.

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На данный момент Украина занимает 18 место в международном прогнозе букмекеров с шансом победить в 2%.

Однако до финала Нацотбора на Евровидение 2020 букмекеры прогнозировали Украине 22 место, а после объявления представителя позицию нашей страны в рейтинге подняли.

Напомним, в финале Нацотбора на Евровидение 2020 победила группа Go-A с песней Соловей. Она получила наивысший бал от судей и зрителей.

Теперь Go-A будет представлять Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме.

Источник: Eurovision World