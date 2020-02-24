Легендарный танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины Григорий Чапкис 24 февраля отмечает 90-летний юбилей. Этот энергичный человек, несмотря на столь солидный возраст, продолжает активно работать. Он – профессор кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский наградил хореографа орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

– За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство, – говорится в тексте указа №56/2020 на сайте главы государства.

В день рождения предлагаем вспомнить самые важные моменты из его жизни.

Биография Чапкиса

Будущий танцор родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе (Молдова), который в те времена был в составе Румынии, в большой семье – предпоследний из семерых детей.

В 1940 году в Бендерах (город в непризнанном Приднестровье) поступил в танцевальный кружок местного Дворца пионеров. Когда началась война, семья эвакуировалась в Казахстан, а после ее окончания переехала в Киев.

Там он поступил в железнодорожное училище и ансамбль песни и пляски общества Трудовые резервы. В его составе юный Чапкис в 1945 году выступил в Кремле.

Именно тогда, по его словам, он видел Сталина и даже сидел у него на коленях, а затем тот подарил ему красную коробочку с наручными часами.

Читайте: Танцы на пилоне и латина: выступление Шакиры и Дженнифер Лопес на Супербоуле 2020

Профессиональная карьера хореографа началась, когда ему было 16 лет. В 1946-м году Чапкиса зачислили артистом балета в Государственный ансамбль песни и танца Украины под руководством Чернышевой. Сейчас это Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Вирского. Этому ансамблю он посвятил 26 лет работы (до 1972 года), с ним побывал на 70 зарубежных гастролях.

В 1973-1988 годы руководил концертно-танцевальным залом Юность, в 80-е – заместитель директора Театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра. В 1988-1990 годах жил в Италии.

С 2006 года три сезона был судьей телевизионного шоу Танцы со звездами. В 2007 году открыл Школу танцев Чапкиса.

В 2019-м вернулся на Танцы со звездами (6 сезон) как судья.

Григорий Чапкис был трижды женат, у него двое детей – дочь и сын от разных браков – тоже занимаются хореографией и живут за границей.

Кстати, в 2019 году Чапкис танцевал вальс с участницей юмористического шоу на канале ICTV Викторией Булитко.

Фото: Григорій Чапкіс