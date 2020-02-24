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Факты / Шоу-бизнес / Кино

В Киеве состоится первый в мире показ диджей-стрима в кинотеатре

28 февраля в Киеве покажут фестивальную версию диджей-стрима, снятого весной прошлого года на одном из объектов Пятого блока ЧАЭС, в городе Припять и на других объектах зоны отчуждения.

Показ состоится в кинотеатре развлекательного центра Блокбастер.

На записи, сделанной в гигантской недостроенной охладительной системе реактора, звучат пластинки украинских артистов ONUKA, ДахаБраха, Вагоновожатые, Polygrim, Braii и ряда международных проектов, среди которых культовые Kraftwerk, Death In Vegas, Coldcut и Leftfield.

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Музыкальный фильм передает атмосферу Чернобыльской зоны без преувеличений и лишних фильтров.

Авторы проекта Chornobyl. Territory Of Changes – резидент DJBuro Влад Фисун, команда UATV и туроператор CHORNOBYL TOUR.

– Когда-то опасная и запущенная зона может стать местом для объединения искусства и технологий, симбиоза природы и современного саунда, как это было и раньше, – прокомментировал Влад Фисун.

Уникальное сочетание диджей-сета с масштабной ландшафтной съемкой уже оценили зрители более 40 стран.

Более подробную информацию о сеансе можно получить по ссылке.

Также музыкальный фильм Chornobyl. Territory Of Changes доступен в сети.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как сейчас выглядит Чернобыльская зона.

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