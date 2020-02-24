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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Від пацанки до панянки: кто покинул проект на второй неделе обучения

На второй неделе проекта Від пацанки до панянки школу покинула участница Анастасия Филипская.

24-летняя девушка пришла на шоу, чтобы стать более женственной и научиться самоконтролю.

Последние шесть лет харьковчанка работала за рубежом шеф-поваром в ресторане элитного горнолыжного курорта во Франции. От ее безудержного характера постоянно страдали подчиненные.

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– Мы не уверены в реальности мотивации. Точнее, мы сомневаемся, что Анастасия пришла на проект, чтобы изменить свою жизнь, – отметила заместитель директора Школы леди, искусствовед и телеведущая Екатерина Виноградова.

Анастасия Филипская

Ранее Факты ICTV рассказывали о всех участницах Від пацанки до панянки, которые решили изменить свою жизнь к лучшему в Школе леди.

Источник: Новый канал

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