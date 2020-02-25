Ведущая Фактов ICTV Инна Шевченко выходит замуж

Известная украинская телеведущая Инна Шевченко, которая ведет программу Факты на канале ICTV анонсировала свое замужество.

Ведущая еженедельно ездит во Францию, там живет ее жених.

25 февраля Инна Шевченко сообщила, что уже подала документы на регистрацию брака. Это сделали в исторической провинции на юге Франции в городе Руссильон.

– Новости из Прованса! Сегодня подали документы на регистрацию брака – в нашем Руссийоне. Уже знаю дату, но пока не скажу! Должна еще пройти проверку, – написала ведущая на своей странице в Instagram.

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View this post on Instagram A post shared by Інна ШевченкоNews/ICTV (@inna_shevchenko_ictv) on Feb 24, 2020 at 4:45am PST

Напомним, невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова показала подписчикам, как готовится к свадьбе.