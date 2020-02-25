PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Ведущая Фактов ICTV Инна Шевченко выходит замуж

Известная украинская телеведущая Инна Шевченко, которая ведет программу Факты на канале ICTV анонсировала свое замужество.

Ведущая еженедельно ездит во Францию, там живет ее жених.

25 февраля Инна Шевченко сообщила, что уже подала документы на регистрацию брака. Это сделали в исторической провинции на юге Франции в городе Руссильон.

– Новости из Прованса! Сегодня подали документы на регистрацию брака – в нашем Руссийоне. Уже знаю дату, но пока не скажу! Должна еще пройти проверку, – написала ведущая на своей странице в Instagram.

Читайте: Глубокое декольте и кружево – как выглядит свадебное платье Каменских

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Інна ШевченкоNews/ICTV (@inna_shevchenko_ictv) on

Напомним, невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова показала подписчикам, как готовится к свадьбе.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка