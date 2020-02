Батл с фанами: Эминем запустил челлендж, чтобы посоревноваться в скорости чтения рэпа

емінАмериканский рэпер Эминем предложил фанатам посоревноваться с ним в скорости чтения рэпа.

Для участия в челлендже нужно зачитать фрагмент трека Godzilla с его нового альбома Music to Be Murdered By. В нем Эминем произносит 229 слов за 30 секунд.

Музыкант пообещал репостнуть самых техничных участников — и заодно вручить им приз.

Что это за приз и когда подведут итоги соревнования, не уточняется.

“Fill ‘em with the venom and eliminate ‘em” @triller #GodzillaChallenge is on. Who can spit it? Reposting + got prizes for my favorites. https://t.co/jWfW83X7P8 pic.twitter.com/jKMpJH7nw7 — Marshall Mathers (@Eminem) February 25, 2020

Челлендж не испугал поклонников Эминема. Многие более достойно справляются со скоростным куплетом Godzilla.

I did this weeks ago but @triller @Eminem is hosting a challenge for the crazy ass Godzilla verse and we gotta show him ya boy and win this shit! Likes and retweets appreciated. #GodzillaChallenge pic.twitter.com/Nob4wwfft1 — Crypt (@CryptTheRapper) February 25, 2020

Ok I’m gonna post several videos of this because I perform my Godzilla remix at every show. Please share the shit out of them and hopefully we can win! #GodzillaChallenge pic.twitter.com/B3UeGTX0YK — Crypt (@CryptTheRapper) February 25, 2020

Напомним, 17 января американский рэпер Эминем выпустил новый релиз Music To Be Murdered By. Альбом, по словам рэпера, был написан в стиле фильмов мирового режиссера Альфреда Хичкока.