Данилко признался в романе с “мамой” Сердючки

Украинский артист, продюсер и судья нацотбора на Евровидение Андрей Данилко в одном из своих интервью признался, что у него были отношения с актрисой Инной Белоконь – мамой Верки Сердючки.

В рубрике Соври Славе нужно сказать неправду интервьюеру Славе Демину. На вопрос о том, были ли у Андрея отношения с Белоконь, он ответил “нет”. Это означало, что роман все-таки был.

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Также он рассказал, как он впервые познакомился с актрисой.

– Наша встреча – это была полная антипатия. Я думал: Боже, шо это? и также думала она. Она была красавицей, а я был красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка-Таня, турецкий свитер. И я тоже был красавец, специально надевал большую куртку, чтобы казаться больше. Потому что без нее я был худой, реально швабра, – рассказал артист.

Сейчас у Данилко и Белоконь дружеские отношения.

Ранее Факты ICTV писали, что Андрей Данилко опроверг публикацию беглого экс-премьера Николая Азарова, который разместил в соцсети картинку с якобы цитатой певца.