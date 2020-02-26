Жительница Великобритании Джен Аткин за три года похудела, избавившись половины своего веса. После большого труда над своим телом, девушка получила титул Мисс Великобритания 2020.
– Три года назад я и представить себе не могла, что выиграю конкурс Мисс Великобритания, но упорная работа всегда приносит свои плоды, – утверждает Джен Аткин, которая в 2017 году весила 108 кг.
Во время конкурса красоты Джен рассказала, что для победы она активно занималась спортом и сбросила 51 килограмм. Кроме физических нагрузок, ей помогло увлечение музыкой: в 2018 году Аткин стала известной как кантри-певица и даже выпустила свой первый сингл.
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После годов настоятельно тренировок, Джен доказала, что каждый может получить красивое тело, если приложит вдоволь физических усилий.
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Девушка похудела на 50 кг и стала Мисс Великобритания 2020 – фото до и после / 7 фотографий
Напомним, известная британская певица Адель продолжает худеть быстрыми темпами, что настораживает фанатов.
В сети появилось фото с церемонии награждения Оскар, на котором видно, что 31-летняя Адель похудела на 45 кг.
Фото: Jen Atkin
Источник: Daily MailТеги: здоровье, Краса, Міс ВсесвітЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
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