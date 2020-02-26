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Девушка похудела на 50 кг и стала Мисс Великобритания 2020 – фото до и после

Жительница Великобритании Джен Аткин за три года похудела, избавившись половины своего веса. После большого труда над своим телом, девушка получила титул Мисс Великобритания 2020.

– Три года назад я и представить себе не могла, что выиграю конкурс Мисс Великобритания, но упорная работа всегда приносит свои плоды, – утверждает Джен Аткин, которая в 2017 году весила 108 кг.

Во время конкурса красоты Джен рассказала, что для победы она активно занималась спортом и сбросила 51 килограмм. Кроме физических нагрузок, ей помогло увлечение музыкой: в 2018 году Аткин стала известной как кантри-певица и даже выпустила свой первый сингл.

 

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После годов настоятельно тренировок, Джен доказала, что каждый может получить красивое тело, если приложит вдоволь физических усилий.

Девушка похудела на 50 кг и стала Мисс Великобритания 2020 – фото до и после / 7 фотографий

Напомним, известная британская певица Адель продолжает худеть быстрыми темпами, что настораживает фанатов.

В сети появилось фото с церемонии награждения Оскар, на котором видно, что 31-летняя Адель похудела на 45 кг.

Фото: Jen Atkin

Источник: Daily Mail

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