Девушка похудела на 50 кг и стала Мисс Великобритания 2020 – фото до и после

Жительница Великобритании Джен Аткин за три года похудела, избавившись половины своего веса. После большого труда над своим телом, девушка получила титул Мисс Великобритания 2020.

– Три года назад я и представить себе не могла, что выиграю конкурс Мисс Великобритания, но упорная работа всегда приносит свои плоды, – утверждает Джен Аткин, которая в 2017 году весила 108 кг.

Во время конкурса красоты Джен рассказала, что для победы она активно занималась спортом и сбросила 51 килограмм. Кроме физических нагрузок, ей помогло увлечение музыкой: в 2018 году Аткин стала известной как кантри-певица и даже выпустила свой первый сингл.

View this post on Instagram A post shared by Jen Atkin (@jenatkinuk) on Jan 12, 2020 at 6:56am PST

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После годов настоятельно тренировок, Джен доказала, что каждый может получить красивое тело, если приложит вдоволь физических усилий.