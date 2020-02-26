Российская певица Жанна Агузарова появилась в эфире шоу Музыкалити, однако ее внешность напугала фанатов.

Агузарова была не похожа на себя, а лицо певицы практически не двигалось во время интервью, из-за чего напоминало маску.

Она была в одета в многослойный наряд, волосы оставила распущенными, дополнив прическу кусочками золотой фольги возле висков.

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Во время шоу Агузарова рассказывала о своем творческом пути и призналась, что считает себя лучшей певицей в российском шоу-бизнесе за последние 30 лет.

Она создала образ инопланетянки, на который равняются как артисты из России, так и из других стран.

Певица также рассказала о том, что сама писала многие тексты песен. Агузарова призналась, что несколько раз выступала в колонии.

Ее поклонники надеются, что в скором времени певица перестанет экспериментировать с внешностью и будет уделять больше времени творчеству.

Фото: ТО Gazgolder