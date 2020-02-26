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Сильно: Monatik выпустил тизер клипа с овцами

Популярный украинский певец Monatik выпустил первый тизер на новый клип Сильно.

– Сильно близко … слишком большой поток мыслей сильно мешает заснуть … может попробовать посчитать овец? Вдруг Сильно поможет? – подписал исполнитель.

В тизере нет слов, однако Monatik сыграл несколько аккордов на гитаре.

Читайте: Группа Mozgi выпустила клип на песню Девчонка

Видео уже вызвало большой восторг у пользователей.

– Продолжай вдохновлять людей, у тебя это хорошо получается!

Ранее Monatik выпустил клип на песню Каждый раз.

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