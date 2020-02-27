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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Джеки Чан мог заразиться коронавирусом – СМИ

65-летний голливудский актер Джеки Чан мог попасть в госпиталь с подозрением на коронавирус.

На прошлых выходных Чан посетил частную вечеринку в Гонконге, где были около 60 человек. У некоторых якобы был диагностирован коронавирус.

Информация о заражении возникла после того, как у одного из полицейских, осуществлявших порядок на вечеринке, проявились симптомы. 59 человек, которые находились рядом с ним, помещены на карантин. Источники издания отмечают, что среди них может быть Джеки Чан.

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Вместе со звездой находились актеры Алан Тамб и Алекс Фонг, а также режиссер Эрик Цанг.

Также авторы публикации допускают, что все четверо артистов могли быть на другой вечеринке в получасе езды от ивента, где зафиксировали коронавирус.

Представители актера не подтвердили информацию о коронавирусе у Чана. Поклонники также утверждают, что он не находится на карантине.

Ранее Джеки Чан пообещал 1 млн юаней (€130 тыс.) тому, кто изобретет лекарство от коронавируса.

Источник: HOLA! USA

Фото: Dreamstime

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